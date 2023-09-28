Muş'ta devlet desteğiyle 3 dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldı

Muş Ovası'nda ilk kez devlet desteğiyle 3 dekarlık alana deneme amaçlı çeltik ekimi yapıldı.

Çiftçi Diyadin Yılmaz, Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tohum ve danışmanlık desteği alarak 3 dekarlık tarlaya çeltik ekti.

Tarlada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, çiftçilerin taleplerine göre farklı ürünlerin deneme ekimini yaptıklarını söyledi.

Muş'ta tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğunu ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Muş'ta ekilebilir 357 bin hektarlık bir alanımız var. Bunun 168 bin hektarlık alanı sulanabilir. Çiftçimizin talepleri doğrultusunda Samsun'daki Karadeniz Teknik Araştırma Enstitüsünden tohum temin ettik. 3 dekarlık alanda bir demonstrasyon alanı kurduk. Bir dekar alandan yaklaşık 400 kilogram verim bekleniyor. Yağmurlama yöntemiyle sulama yapıldı. Bu ovada artık çeltikte yetiştirilebilir. Güzel bir verim elde edileceğini öngörüyoruz. Bu ürün bizim için çok önemli."

Çiftçi Diyadin Yılmaz ise deneme amaçlı ektiği tarlada olumlu sonuç almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Diyarbakır'da görüp etkilendiği pirinç tarlasının aynısını Muş'ta oluşturmaya karar verdiğini anlatan Yılmaz, "Diyarbakır'da bir çiftçi arkadaşımın pirinç tarlasını gezdim ve çok etkilendim. Ben de Muş'ta pirinç ekmeye karar verdim. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdum. Onların desteğiyle tohum bulduk. Hasat öncesi müdürümüz ve görevliler tarlayı gezdi. Gelecek yıl daha fazla ekim yapacağım. Diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum." dedi.