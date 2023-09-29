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        Bulanık'ta yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 9 köye ulaşımda kullanılan köprü hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:34
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        Bulanık'ta yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 9 köye ulaşımda kullanılan köprü hizmete açıldı.

        Gündüzlü köyünde Kaymakamlık tarafından yapımına başlanan köprüde inşaat çalışmaları tamamlandı.

        Bölgedeki 9 köyün kullanacağı köprü, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ile AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir'in katılımıyla hizmete açıldı.

        Kaymakam Ocak, törende yaptığı konuşmada, ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.

        Ocak, "9 köyümüz, daha önce tek araç sığabilecek şekilde ve eski olması açısından tehlike arz eden köprüyü kullanmaktaydı. KÖYDES desteği ile bu köprümüzü iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Köylerimizdeki su ve ulaşım sıkıntılarına son vermek istiyoruz." dedi.

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