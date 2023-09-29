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        Muş'ta öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Muş'ta öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:18
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        Muş'ta öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Muş'ta öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, ortak sınavlarla ilgili yönetmeliğin yayımlandığını söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığının sosyal etkinlikler ve egzersizler konusunda çok hassas davrandığını belirten Özçelik, "Sosyal etkinliklere gereken önemi vermemiz gerekiyor. Bunun yanında telefon konusunda hassas davranmalıyız. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu konuya dikkat etmeli. Özellikle ders saatinde telefon konusuna dikkat etmeliyiz. Telefonların ders saatlerinde kapatılması gerektiğini, öğrencilerimize aktarmalıyız ve bunun üzerinde durmalıyız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Erçin Büte, sunum yaptı.

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