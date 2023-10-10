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        Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor

        Geniş tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, 34 bin 279 dekar alana ekilen ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:23
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        Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor
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        Geniş tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, 34 bin 279 dekar alana ekilen ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor.

        Kent genelinde 34 bin 279 dekar alana ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler, kısa süre önce başladıkları hasadı sürdürüyor.

        Çok sayıda biçerdöverin çalıştığı geniş tarlalarda hasat edilen ayçiçeği, birçok ildeki yağ ve kuruyemiş fabrikalarına gönderiliyor.

        Bu yıl ayçiçeğinden 6 bin 626 ton ürün elde edilerek ekonomiye 181 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, Muş'un tarımsal yapısının çeşitli bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyledi.

        Kentin 357 bin hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğunu, bunda en büyük payı hububatın oluşturduğunu belirten Gün, "Çiftçimize, ilimize ve ülkemize gelir sağlayıcı ürünler önem arz ediyor. Bunlardan biri de çerezlik ve yağlık ayçiçeği ekimidir. Katma değeri yüksek olan bu ürüne üreticilerimiz ilgi göstermeye başladı." dedi.

        Çerezlik ayçiçeğine olan ilginin arttığını anlatan Gün, şunları kaydetti:

        "20 bin 779 dekar alana ekilen yağlık ayçiçeğinden 3 bin 116 ton bir rekolte bekliyoruz. Çerezlik ayçiçeği ekimi arttı. 13 bin 500 dekarlık alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinden 3 bin 510 ton ürün beklentimiz var. Bu yıl 34 bin 279 dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Şu anda ayçiçeği hasadı devam ediyor. 6 bin 626 ton ayçiçeği bekliyoruz. Yağlıkta 140,5 milyon lira, çerezlikte de 40,5 milyon lira bir gelir beklenmektedir. Toplamda ilimiz ekonomisine 181 milyon lira gelirin sağlanmasını öngörmekteyiz. Ayçiçeği hasadının işletmelerimiz ve üreticilerimize hayır getirmesini diliyorum."

        Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Gürkan Çelebi ise 24 bin dekar alanda ayçiçeği hasadına başladıklarını belirtti.

        Alanda 9 biçerdöverle hasat yaptıklarını dile getiren Çelebi, "7 bin dekar alana çerezlik, 17 bin dekar alana ise yağlık ayçiçeği ektik. Rekolte hedefimiz 4 bin 400 ton. Hasadın bereketli olmasını diliyorum." dedi.

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