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        Muş'ta 3 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:53 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:53
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        Muş'ta 3 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Muş'ta 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 araç tespit edildi.

        8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçtaki 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelilerin, kovalamaca esnasında içinde uyuşturucu olan 4 torbayı su kanalına attığı belirlendi.

        Yapılan aramada, su kanalına atılan torbalarda 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

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