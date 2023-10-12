Muş'ta 15 bin dekara ekilen silajlık soyanın hasadı yapıldı Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vadediyor" projesi kapsamında Muş'ta ekilen 15 bin dekar silajlık soyanın hasadı törenle başladı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vadediyor" projesi kapsamında Muş'ta ekilen 15 bin dekar silajlık soyanın hasadı törenle başladı.

Kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla "Yemsoy ve Yeşilsoy Soya Çeşidi Demostrasyon Alanı"na 2 çiftçi tarafından silajlık soya ekimi yapıldı.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde düzenlenen hasat töreninde konuşan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, polikültür yetiştiriciliğine çok elverişli illerden biri olduklarını söyledi.

Muş'ta 357 bin hektarlık alanda tarımsal faaliyetin yapabildiğini ifade eden Gün şöyle konuştu:

"168 bin hektarlık alanda sulanabilir. Bu kaynağın iyi bir şekilde değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. İlimizde 301 bin büyükbaş bunun yanında da 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Yaz aylarında özellikle küçükbaşta da bu miktar artmaktadır. İlimizde korunga da yonca da yoğun şekilde yetiştiriliyor. Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması için yeterli alanlarımız bulunmaktadır."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Karadağ ise Muş Ovası'nın hayvancılıkta hatırı sayılır bir bölge olduğunu belirterek, "Bu bitkiden dekar başına 2-4 ton gibi bir verim beklenmektedir. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa silajlık amacıyla 2 çeşit geliştirilmiştir. Bunlardan biri yeşilsoy diğeri ise yemsoy silajlık soya çeşitleridir." dedi.

Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Korhan Şahar da "Soya, yüzde 18-22 yağ oranı, yüzde 36-42 protein oranı olan bir baklagiller bitkisidir. Bitkisel anlamda çok kıymetli bir ürün. Büyükbaş ve süt hayvancılığında kullanılmaktadır. Hayvan beslenmesinde yüksek kalitede bir üründür." ifadelerini kullandı.

Törene, şube müdürleri, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.