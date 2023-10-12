Bulanık'ta kurum amirleri ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı Bulanık Belediyesi tarafından "Temiz Bir Bulanık İçin El Ele" sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında yürüyüş ve çevre temizliği yapıldı.

Bulanık Belediyesi tarafından "Temiz Bir Bulanık İçin El Ele" sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında yürüyüş ve çevre temizliği yapıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ayşegül Mutlu, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar, Öğretmenevi Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Daha sonra bir araya gelen Ocak ve beraberindekiler, farkındalık oluşturmak amacıyla Kent Meydanı'nda çevre temizliği yaptı.

Kaymakam Ocak, Bulanık'ta çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle çevreyi temizlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1500 öğrenci, 150 öğretmen, kamu kurumlarında çalışan 500 memur, Aile Destek Merkezlerindeki kadınlar, öğrenci, öğretim, ve belediye çalışanlarımızla bir yürüyüş yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorum ki burada olan insanlar hem doğayı hem de çevreyi seven insanlar. Sizler geleceğimizin teminatı çocuklar, en önemlisi de sizlersiniz. Bu sokakların çöpten arındırılması, daha temiz, güzel bir ortam olması için, en büyük ortam en büyük etken sizlersiniz."