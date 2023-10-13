Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti Muş 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti.

Muş 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti.

Malazgirt Şehir Stadyumu'nda yeni transfer edilen 8 sporcunun tanıtıldığı antrenmanda konuşan Malazgirt 1071 Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, gazetecilere, takımın bir üst lige çıkması için destek verenlere teşekkür etti.

Bu yıl 2023-2024 sezonuna iddialı başladıklarını ifade eden Türeli, şöyle konuştu:

"Malazgirt olarak bir aileyiz. İlçemiz adına hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu imkanı sağlayan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl iyi bir kadro ve 8 transferle başladık. Hedefimiz bir üst lige çıkmak."