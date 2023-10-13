Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti

        Muş 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti.

        Malazgirt Şehir Stadyumu'nda yeni transfer edilen 8 sporcunun tanıtıldığı antrenmanda konuşan Malazgirt 1071 Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, gazetecilere, takımın bir üst lige çıkması için destek verenlere teşekkür etti.

        Bu yıl 2023-2024 sezonuna iddialı başladıklarını ifade eden Türeli, şöyle konuştu:

        "Malazgirt olarak bir aileyiz. İlçemiz adına hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu imkanı sağlayan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl iyi bir kadro ve 8 transferle başladık. Hedefimiz bir üst lige çıkmak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        İsrail Savunma Bakanı: Hamas'ı devireceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Hamas'ı devireceğiz
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta kurum amirleri ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı
        Bulanık'ta kurum amirleri ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı
        Muş'ta 15 bin dekara ekilen silajlık soyanın hasadı yapıldı
        Muş'ta 15 bin dekara ekilen silajlık soyanın hasadı yapıldı
        Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi
        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor
        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi
        Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi