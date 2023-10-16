Muş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı
Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı.
Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı.
Merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde, düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açıldığı sırada Y.Y. (16) ile R.K. (17) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Y.Y, Van'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.