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        Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, imamlarla bir araya geldi

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede görev yapan imamlar ve müftülük personeli ile istişare toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:58
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        Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, imamlarla bir araya geldi
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede görev yapan imamlar ve müftülük personeli ile istişare toplantısı yaptı.

        Diyanet Vakfı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bayram, imamların ilçedeki vatandaşlarla iletişiminin önemli olduğunu söyledi.

        Amaçlarının vatandaşları memnun etmek olduğunu dile getiren Bayram, "Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Müftülüğümüz tarafından verilen hizmetlerin ve faaliyetlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Altın ise ilçede görev yapan imamlara başarı diledi.

        Bayram, daha sonra imamlara başarı belgelerini takdim etti.

        İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

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