Muş'ta polis ekipleri, 3 bin 500 üniversite öğrencisini bilgilendirdi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında açılan stantta 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.
Giriş: 16.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:53
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında açılan stantta 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendirdi.
Emniyet Müdürlüğünün birçok biriminde görevli ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde stant açtı.
Stantarda, dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında 3 bin 500 öğrenciyi bilgilendiren ekipler, hediyeler ve broşür dağıttı.