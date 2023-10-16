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        Muş'ta düğünde havaya ateş açarken 2 genci yaralayan kişi tutuklandı

        Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açarken 2 gencin yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:03
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        Muş'ta düğünde havaya ateş açarken 2 genci yaralayan kişi tutuklandı
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        Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açarken 2 gencin yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

        Merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde, düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açarken 2 kişiyi yaraladığı tespit edilen D.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı Y.Y'nin (16) Van'da, R.K'nin (17) de Muş'taki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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