Muş'ta düğünde havaya ateş açarken 2 genci yaralayan kişi tutuklandı
Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açarken 2 gencin yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.
Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açarken 2 gencin yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.
Merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde, düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açarken 2 kişiyi yaraladığı tespit edilen D.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Y.Y'nin (16) Van'da, R.K'nin (17) de Muş'taki hastanelerde tedavileri sürüyor.