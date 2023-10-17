Bulanık Kaymakamı Ocak, meslek yüksekokulu öğrencileriyle buluştu Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, meslek yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, meslek yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Ocak, eğitim hayatından mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu paylaştı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ocak, öğrencilerin dikey geçiş sınavından sonra lisans eğitimine devam etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Kendi hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için yoğun çalıştığını anlatan Ocak, kariyer yolculuğunda neler yapabilecekleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Ocak, "Öğrencilerimizin düşüncelerini ve isteklerini her zaman önemsiyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak sizin rahat şekilde eğitiminizi sürdürebilmeniz için imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapmayı hazırız. Yeter ki siz okuyun, vatana, millette faydalı insanlar olun." dedi.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Dönmez'in, Ocak'a plaket takdim etmesiyle son bulan programa, öğretim görevlileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.