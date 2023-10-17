Bulanık'ta TürkTraktör bayisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde TürkTraktör bayisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık'ın, hayvancılık bakımından Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu tür yatırımların ilçe için değerli olduğunu dile getiren Ocak, Bulanık'a yatırım yapan, sahip çıkan herkesin yanında olduklarını aktardı.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner ise yaklaşık 70 yıldır Türk çiftçisinin yanında olduklarını belirtti.

İlk günkü misyonla çalışmalara devam ettiklerini anlatan Özüner, "Türk Traktör olarak, Bulanık'ta çiftçilerimizle olan bağımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak traktör modellerimizle, servis, satış ve tarım çözümlerimiz ile Bulanık'taki çiftçilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Bayi sahibi Zeynel Çağlar da "18 yıldır traktör sektöründe deneyim kazanan firmamız, 10 yıldır TürkTraktör ailesinin bir parçası olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyor. 1300 metrekarelik alanda satış, servis ve yedek parçası hizmetiyle çiftçilerimizin hizmetinde olacağız." diye konuştu.

Açılışa, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altun, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.