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        Bulanık'ta kurulan kadın futbol takımı antrenmanlarına başladı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın desteğiyle kadın futbol takımı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:04
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        Bulanık'ta kurulan kadın futbol takımı antrenmanlarına başladı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın desteğiyle kadın futbol takımı kuruldu.

        Bilican Spor Kulübü bünyesinde kurulan ilçenin ilk kadın futbol takımı, antrenör Zelal Aral'ın gözetiminde antrenmanlarına başladı.

        İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, beraberinde kulüp başkanı ve yöneticileri ile birlikte takımı ziyaret etti.

        Kadın futbol takımının kurulmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Tefek; "Kızlarımızı bir ilke imza atmalarınan ve cesaretlerinden dolayı kutluyorum. İlçemizi liglerde en güzel şekilde temsil edeceklerinden eminim. Biz gençlerimizin her zaman yanlarında olacağız." dedi.

        Aral ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ocak'ın destekleri ile ilçenin ilk kadın futbol takımını kurduklarını söyledi.

        Alt yapıyı oluşturduklarını dile getiren Aral, hedeflerinin Bulanık'ı daha üst liglerde temsil etmek olduğunu ifade etti.

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