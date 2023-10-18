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        Muş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında işlem yapıldı

        Muş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:52
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        Muş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Muş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ehliyet sınavlarına "joker aday" yöntemiyle girdikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

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