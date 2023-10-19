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        Muş Valisi Çakır'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:09
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        Muş Valisi Çakır'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, muhtar ve muhtarlık kavramların köklü devlet geleneğin 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Muhtarlığın bir yanıyla bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını, diğer yanıyla da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz öneme sahip olup, devletimizin gören gözü, vatandaşa dokunan sıcak elidir. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, muhtarlarımıza aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

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