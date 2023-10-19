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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:18
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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Asya, mesajında, köy ve merkez mahalle muhtarlarının gününü tebrik ederek hizmet yolunda başarılar diledi.

        Muhtarların önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Asya, mesajında, şunları kaydetti:

        "Toplumumuzda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimlerin temel ayaklarından birini oluşturan, aynı zamanda mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri konumundaki muhtarlık idaresi, yüzyılları aşkın bir süredir görev yapan büyük bir teşkilattır. Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren bir görevdir. Muhtarlarımız ise bu zorlu ve özveri gösterilmesi gereken bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Muş Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluğun bilincinde olarak, çalışma ve projeleri kendilerinin bilgisine sunarak onlardan gelen talep ve önerileri anında değerlendiriyoruz."

        İstişare kültürünü gelenek haline getirdikleri kentte muhtarlarla olan gönül birliğini sürdüreceklerini belirten Asya, "Her ay mutat olarak muhtarlarımızla yaptığımız istişare toplantılarının yanı sıra her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmak üzere 'Halk Buluşmaları' programını sürdürüyoruz. Bu toplantılarımızı da muhtarlarımız ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Birlikte yaptığımız hizmetleri yine birlikte halkımızın karşısına çıkarak anlatıyoruz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik eder, aileleri ile sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

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