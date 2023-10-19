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        Muş Valisi Çakır, kentteki muhtarlarla bir araya geldi

        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:36
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        Muş Valisi Çakır, kentteki muhtarlarla bir araya geldi
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        Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

        Muş Valiliği ve Muş Belediyesi tarafından Göletli Park'ta düzenlenen programda konuşan Vali Çakır, Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı çok buruk olduklarını söyledi.

        Filistin'de masum insanların katledilişini tüm dünyanın sessiz bir şekilde izlediğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Filistin'e buradan dua gönderebiliyoruz. İnşallah bu zulmün bir an önce son bulmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İsrail'in yaptığı insanlık dışı saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Aslında her gün her mesleğin günü. Hepimiz seçilmiş ve atanmış olduğumuz görev uğruna gece gündüz vatandaşımızın emrindeyiz. Özellikle köy muhtarları ilde çalışan diğer meslektaşlarına göre çok daha zorlu şartlarda çalışıyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, Muş'taki muhtar arkadaşlarımız, köylerinin, mahallelerinin güzelleşmesi noktasında gece gündüz koşturuyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösteriyorlar."

        İl Özel İdaresi olarak köylere birçok hizmet yaptıklarını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

        "Sizler devletimizin, vatandaşlara uzanan hizmetlerinde en önemli noktadasınız. Vatandaşlarımızdaki mutluluk anında size yansıyor. Dolayısıyla devletimiz de sizin vasıtanızla bu durumdan haberdar oluyor. O yüzden sizlerin yüzünün gülmesi, işlerin yolunda gitmesi demektir. Bizler de her zaman sizlerin yüzünün gülmesini görmek isteriz. Günümüzde artık vatandaşımız haklı bir şekilde şehirdeki konforu kendi mahallesinde, kendi köyünde görmek istiyor. Bunları da yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz."

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Filistin'den dolayı programa buruk başladıklarını belirtti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Asya, şöyle konuştu:

        "Zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana mutat bir şekilde mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Ortak akılla yönetim şiarıyla bu şehri inşa etmek üzere bir gayret içinde olduk. Toplumumuzun hiçbir katmanını göz ardı etmedik. Toplumun bütün katmanlarıyla birlikte ortak konsensüste bu şehrin inşası, ihyası ve şehrin birlikteliği adına iyi bir noktaya geldik. Tüm muhtarların gününü kutluyorum."

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Muş Ovası Muhtarlar Dernek Başkanı Turan Süme ve muhtarlar katıldı.

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