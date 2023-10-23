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        Bulanık'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Bilican Spor Kulübü ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:30
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        Bulanık'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Bilican Spor Kulübü ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İlçe stadında bir araya gelen kulüp idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Bilican Spor Kulübü Yöneticisi Yahya Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de savaş suçu işlediğini belirten Yılmaz, "Filistin topraklarında aleni şekilde insanlık suçu işlenmekte ve batılı toplum liderlerinin desteği ile İsrail bütün uluslararası hukuk kuralarını çiğnemektedir. Filistin halkına uygulanan bu soykırım ve şiddet olaylarını tüm insanlık adına kınıyoruz." diye konuştu.

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