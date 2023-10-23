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        Malazgirt'te kütüphanenin eksikleri için kermes düzenledi

        Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrenci, öğretmen ve Okul Aile Birliği öncülüğünde, okulun kütüphanesindeki eksiklerin giderilmesi için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:09
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        Malazgirt'te kütüphanenin eksikleri için kermes düzenledi
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        Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrenci, öğretmen ve Okul Aile Birliği öncülüğünde, okulun kütüphanesindeki eksiklerin giderilmesi için kermes düzenlendi.

        Okulun spor salonunda düzenlenen kermeste öğrenci ve ailelerinin evlerde hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.

        Kermese katılan Kaymakam Göksu Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Günüz Çetin, İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak ve okul müdürleri, masaları gezdi.

        Bazı öğrenciler, giydikleri kostümlerle dünya klasiklerindeki karakterleri canlandırdı.

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