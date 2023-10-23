Malazgirt'te kütüphanenin eksikleri için kermes düzenledi
Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrenci, öğretmen ve Okul Aile Birliği öncülüğünde, okulun kütüphanesindeki eksiklerin giderilmesi için kermes düzenlendi.
Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrenci, öğretmen ve Okul Aile Birliği öncülüğünde, okulun kütüphanesindeki eksiklerin giderilmesi için kermes düzenlendi.
Okulun spor salonunda düzenlenen kermeste öğrenci ve ailelerinin evlerde hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.
Kermese katılan Kaymakam Göksu Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Günüz Çetin, İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak ve okul müdürleri, masaları gezdi.
Bazı öğrenciler, giydikleri kostümlerle dünya klasiklerindeki karakterleri canlandırdı.