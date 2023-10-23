Muş'ta çiftçilere 595 ton sertifikalı buğday tohumunun dağıtımına başlandı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50 hibe ile 595 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde düzenlenen "Yüzde 50 Buğday Tohumu Dağıtım Töreni"ne katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentte ucu bucağı gözükmeyen ekili alanları gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması noktasında başlatılan projeleri başarıyla yürüttüklerini belirten Çakır, "Burada, 2020'den beri projeyi uyguluyoruz. Ekilmeyen ya da layıkıyla işlem görmeyen arazileri ekinle buluşturmak için yaklaşık 80 bin dekar alana tohumluk desteği vererek ekonomiye kazandırmışız." dedi.

Çalışmaların titizlikle devam edeceğini vurgulayan Çakır, "Tarım gelişirse, kaba yem üretimi gelişirse buna bağlı olarak hayvancılık da gelişir, bunların yan sanayileri de gelişir. Ekipman üreten işletme sayıları da artar. Bunların hepsi birbirini tetikleyen unsurlardır. Memleketimizin her bir noktasını, ilimizdeki tüm tarım arazilerini tohumla buluşturma konusunda azimliyiz, kararlıyız. Bu anlamda 'ben üretmek istiyorum', 'ben ekmek istiyorum', 'ben dikmek istiyorum' diyen tüm kardeşlerimizin yanındayız. Yüzde 50'den yüzde 75'e kadar hibe desteği var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha artan miktarda destekler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise tarımın, üretmenin ne kadar kıymetli olduğuna bütün dünyanın vakıf olduğunu bildirerek, "Ülkemizde birçok gelişmenin yanında Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak işleri yapmanın zamanıdır. Çiftçilerimize bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Muş Ovası'nın kapalı sulama sistemiyle Türkiye'nin en önemli üçüncü ovası olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de Muş'un 357 bin hektarlık bir tarım arazisine sahip olduğunu kaydetti.

Kentte 2023 verilerine göre 1 milyon 800 bin dekarlık bir alanda hububat ekiminin yapıldığını anlatan Gün, "İlkbahar'da kuru fasulye, ay çekirdeği ve nohut gibi tohumlar yüzde 75 hibeyle çiftçilerimize dağıtıldı ve hasatları tamamlandı. Bu yıl iyi bir hasat elde ettik. İkinci etap olarak bakanlığımıza sunduğumuz buğday tohumu projesi kabul edildi. Bugün çiftçilerimize dağıtacağız. Bu projeyle 4 yıl boyunca 262 bin dekarlık alanda bir ekim sağlandı. Bundan da 10 bin 459 çiftçimiz faydalandı. Şu anda dağıtacağımız 595 ton buğday tohumunun 23 bin 800 dekarlık alanda ekimi gerçekleşecek. Bundan da 1200 çiftçimiz faydalanacak."

Törenin ardından çiftçilere tohumların dağıtımına başlandı.