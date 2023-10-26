Malazgirt'te fotoğraf ve resim sergisi açıldı Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geçmişte Malazgirt'te Cumhuriyet Kutlamaları" konulu fotoğraf ve "Cumhuriyet" temalı resim sergisi düzenlendi.

Malazgirt Müzesi bahçesine düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam Göksu Bayram, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında okullarda ve kurumlarda birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serginin oluşmasında emeği geçenleri kutlayan Bayram, "Bir Cumhuriyet ilçesi olan Malazgirt'imizde Cumhuriyet'i yeniden yaşadık. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Sergiye, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.