AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'un Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Malazgirt ilçesinde yapılan yatırımlara değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"Seçim çalışmalarına başladığımız zaman elimizde bir kitapçık vardı. Bu kitapçıktaki yatırımları yapacağımızı söyledik. Çok şükür o kitapçıktaki tüm yatırımları yaptık. Yetinmedik daha fazlasını yaptık. Seçimlere kısa süre var. Bu seçimler siyası parti seçimleri değil, hizmet seçimleridir. Hepinizde biliyorsunuz ki hizmeti AK Parti getirir. Hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Hastanemizin inşaatı çok şükür başladı. Yeni hastane yapılınca doktor sorumuz da bitecek inşallah. Ülkemizin ve siz değerli Malazgirt halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim."

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek'e, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, İl Genel Meclisi üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve teşkilat üyeleri katıldı.​​​​​​​