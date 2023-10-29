AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Bulanık'ta vatandaşlarla bir araya geldi AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Ak Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ve beraberindekiler, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Ak Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ve beraberindekiler, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve partililer tarafından karşılanan Şimşek ve beraberindekiler, ilçe başkanlığı binasında partilileri ziyaret etti.

Saatçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şimşek ise Bulanık'ta huzur ortamının olduğunu, bunun hizmetle taçlandırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Şimşek, "İsrail, çocuk, yaşlı demeden binlerce insanı katletti. Allah kabul etmesin, Allah bu züllümü onun başına yıksın. AK Parti'de bayrak yarışı var. Geçmişten bugüne kadar, partimizde görev alan herkes bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar çok işler yaptık, inşallah bundan sonra daha güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Emre de ilçeye güzel hizmetler getirilmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra öğretmenevinde kanaat önderleri ile görüştü.