Bulanık'ta öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

Muş'un Bulanık Anadolu Lisesi öğrencileri, katı atık tesisinde, atıklardan enerji elde edilmesi sürecini görme imkanı buldu.

Okul Müdürü Muzaffer Sarı ve öğretmenlerin eşlik ettiği öğrencilere, Katı Atık Birliği İşletme Müdürü Çevre Mühendisi Mehmet Musa Tütün tarafından tesisin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Tesisin yetkilileri, katı atıkların dönüştürülmesiyle yapılan çantaları öğrencilere hediye etti.

Sarı, okul olarak enerji tasarrufu ve sürdürülebilir katı atıklarından enerji üretimiyle ilgili uyguladıkları projenin yürütücüsü olan fizik öğretmeni Ferhat Coşkun ve öğrencilerle birlikte tesisi ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin burada katı atıktan nasıl enerji elde edildiğini görme şansı yakaladığını belirten Sarı, "Bu şekilde öğrencilerimiz katı atıklarla ilgili bir bilince sahip oldular. Okulumuzda da bu bilgileri uygulayacaklar." dedi.

Coşkun da sahadaki deneyimlerin öğrenciler için faydalı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın bakış açısı değişti. Öncelikle daha önce iki yıllık bölümleri tercih ederlerken, dört yıllık bölümlerle ilgili fikirler oluşmaya başladı. Bu ziyaret öğrencilerde farkındalık da oluşturdu." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Meryem Dilara Kılınç ise öğrencilerin bu tür faaliyetlere ihtiyaçlarının olduğunu bildirerek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.