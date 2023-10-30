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        Bulanık Meslek Yüksekokulunda "empati" semineri düzenlendi

        Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilere yönelik "empati" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:11
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        Bulanık Meslek Yüksekokulunda "empati" semineri düzenlendi
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        Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilere yönelik "empati" semineri düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atike Yılmaz, öğrencilere empati duygusu üzerine sunum yaptı.

        Görme engelli bireylerin yaşamlarına dair bilgi veren Yılmaz, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırma, nelere ihtiyaç duydukları ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi verdi.

        Sunumun ardından öğrenciler, hazırlanan empati parkurlarında gözleri kapalı şekilde beyaz baston ile geçmeye çalıştı.

        Seminere, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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