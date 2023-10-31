Muş'ta "Malazgirt'in Bugünü ve Yarını" çalıştayı düzenlendi Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Belediyesi iş birliğiyle "Malazgirt'in Bugünü ve Yarını" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Belediyesi iş birliğiyle "Malazgirt'in Bugünü ve Yarını" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'taki Millet Bahçesi kütüphanesinde düzenlenen çalıştayda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, ilçeyi daha ileriye taşımaya yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Malazgirt ilçesinde arkeolojik kazıların ve akademik çalışmaların devam ettiğini belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Sayın rektörümüzün kazılara çok ciddi katkıları var. Kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızın bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Önemli eserler bulundu. Ciddi miktarda ok uçları, sikkeler, Romen Diyojen'e ait olduğu değerlendirilen mühür ortaya çıktı. Biz, bunları ve nihayetinde Selçuklu Şehitliği'ni ortaya çıkararak gidip baş uçunda dua edeceğimiz alanı, Malazgirtlilere, Türkiye'ye ve İslam alemine kazandırmayı düşünüyoruz."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi"nin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik başkanlığında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazılarda çıkarılan bulguların laboratuvarlarda işlendiğini ifade eden Alican, şunları kaydetti:

"Savaş alanı arkeoloji çalışmasını yürütürken, bir anlamda Malazgirt'in yerel ve kültürel zenginliklerini de ortaya çıkarma gayreti içindeyiz. Malazgirt kavununu, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacak bir festival yaptık. Kaymakam, belediye başkanı, kurum amirleri. muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza bir araya gelerek yaptığımız faaliyetleri nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizin cevabını arayacağız."

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizde üniversite, kaymakamlık ve kazı ekibimizle tekrar bir çalıştay yaptık. Amacımız Malazgirt'in sadece 26 Ağustos'ta değil, her zaman hatırlanması. İlçemizi her alanda dünyaya tanıtacak projelere destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Adnan Çevik ise Malazgirt ile ilgili çalışmanın her mevsim devam ettiğini belirterek, "Burada gelecek yılın kazı çalışmalarını planlıyoruz. Bu sadece sahada kazıya dönük çalışmalar olmuyor. Malazgirt ilçesinde neler yapılabilir. Kurumlarla, muhtarlarla, kanaat önderleriyle bütün Malazgirtlilerle değerlendirmek için buradayız. Muş Alparslan Üniversitesinde görevli akademisyenlerle kısa ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için ikinci çalıştayı düzenledik. İnşallah hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum."

Malazgirt'teki kazı çalışmaları, sosyal ve kültürel konuların değerlendirildiği çalıştaya, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.