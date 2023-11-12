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        Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi

        Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:17
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        Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi
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        Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bekiranlılar ailesinin geçmişinin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

        Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Asya, "Bölgenin ilk Müslüman ailelerinden biri olan Bekiranlılar'dan önemli kanaat önderlerinin çıktığını biliyoruz. Gençlerimizin emsallerine örnek olmasını, birliğimizin ve beraberliğimizin daima kardeşlik hukukuna dayalı olmasını temenni ediyorum. Derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Dernek Başkanı Fırat Bingöl ise yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını aktardı.

        Bingöl, "Ülkemizde ve farklı ülkelerde yaşayan tüm Bekiranlılar ile kucaklaşmak, dayanışma içinde birbirimize destek olmak, güzelliklerde, tasada, düğünde, taziyede bir arada olmak istiyoruz. Birlikte hareket edip sesimizi ve birliğimizi tüm dünyaya duyuracağız. Derneğimizin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Toplantı verilen yemekle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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