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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:32
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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

        Van'da bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle yaklaşık 325 bin öğrenci ve 125 bin öğretmen dersbaşı yaptı.

        Sabah erken saatlerde okullara giden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflara alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yayımladığı mesajında, "Bir haftalık ara tatilin ardından tekrar aynı azim ve istekle öğrencilerimiz okullara dönüyor, yeniden bir araya gelmenin verdiği mutluluğu hissediyoruz. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim dönemi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Bitlis/Hakkari

        Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen Ortaokulu'nda program düzenledi.

        Öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

        Gür, AA muhabirine, ara tatilden sonra öğrencilerin öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Her pazartesi bir okulda öğrenci ve öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuma heyecanına ortak olduklarını ifade eden Gür, şöyle konuştu:

        "Bayrak töreninden sonra öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Öğretmenlerimiz eğitimin içinde oldukları için bilgileri onlardan almamız gerekiyor. Çünkü onların çözüm noktasında çok fazla birikime sahip olduğunu biliyoruz. Sahaya hakim olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tür çalışmaları önemsiyoruz."

        Hakkari'de de 84 bin 800 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

        Yağışa rağmen okula gelen öğrenciler, öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı, arkadaşlarıyla oyun oynadı.

        - Muş

        Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu konferans salonunda program düzenlendi.

        Öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretime kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız bu süreçte dinlendi. Muş'ta 6 bin 959 okulumuzda 118 bin 136 öğrenci ve 6 bin 624 öğretmenle bugün eğitim öğretime başladık. İnanıyorum ki bu yıl yenilenen müfredat çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkı sunacaktır." dedi.

        Programa, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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