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        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

        Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:19
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        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
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        Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte dün etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Güne karla uyanan besiciler, hayvanlarını karın üzerinde besledi.

        Köylülerden Nizamettin Omur, mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Kar yağdı, yerler buz tuttu. Hayatımız böyle devam ediyor. Bazı yıllar 5 ay kar yerde kalıyor. Bu yıl erken kar yağdı. Köyümüzün rakımı yüksek olduğu için ilk kar buraya yağıyor." dedi.

        Besici Talha Yöndem ise, "Hayvanlarımıza kar üzerinde yem vereceğiz. İlkbahara kadar böyle devam edecek. 20 yıldır köyde besicilik yapıyorum. Her yıl böyle geçiyor." ifadelerini kullandı.

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