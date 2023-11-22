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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:22
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunarak seslerini duyurmaya çalıştı.

        Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin sesimi duyuyorsan gelip devlete sığın. Orada sonunuz yok. Her gün senin peşinden ağlıyoruz. Gel yanımızda ol. Çocuğumu Bursa'dan alıp Diyarbakır'a götürmüşler. Terör örgütü PKK'ya götürmüşler. Oradan ötesini bilmiyoruz." dedi.

        Halit Altun da 2014'te çocuğunun İnönü Üniversitesi'nde eğitim görürken dağa götürüldüğünü belirterek, "13 yıldır davamızın arkasındayız. Ömrümüz var olduğu müddetçe devam edeceğiz. HDP ve PKK sanmasın ki çocuklarımız sahipsiz. Bir canımız var, onu da çocuklarımızın uğrunda vereceğiz. Çocuklarımızı alıncaya kadar bunların yakasını bırakmayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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