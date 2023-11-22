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        Rektör Alican, dünya ikincisi olan güreşçiyi tebrik etti

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında ikinci olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsmail Culfa'yı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:42
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        Rektör Alican, dünya ikincisi olan güreşçiyi tebrik etti
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        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında ikinci olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsmail Culfa'yı tebrik etti.

        Geçen ay düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza atan Culfa, kente döndü.

        Başarılı sporcuyu makamında ağırlayan Alican, başarı elde eden öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

        Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim alan öğrencilerin birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Öğrencimiz bireyselde dünya ikincisi oldu. İsmail'in birçok dereceleri var. Öğrencilerimizin önümüzdeki dönemde daha büyük başarılar elde edeceğini umuyoruz. Bu amaçla çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllardan bu güne kadar uzanan süreç içinde birçok öğrencimiz ulusal ve uluslararası dereceler aldı. Yaklaşık 50 milli sporcumuz var. Geçen yıl madalya sıralamasında üst sıralarda yer aldık. Hedefimiz daha da yükseklerde."

        İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu da olan Culfa ise "Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok mutluyum. Şu anda çalışmalarımı üniversitenin spor kompleksinde sürdürüyorum. Amacım ferdi olarak dünya şampiyonluğunu kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

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