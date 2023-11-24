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        Muş Valisi Avni Çakır'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:33
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        Muş Valisi Avni Çakır'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        MUŞ(AA) - Muş Valisi Avni Çakır , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınmasında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenlerin, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir itibar gördüğünü belirtti.

        Ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen öğretmenlerin milli şuura sahip nesiller yetiştirmek için büyük çaba gösterdiğine şahit olduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Ailesine, milletine ve bu aziz milletin onurlu bir bireyi olarak kendisine karşı sorumluluk duyan, erdemli bir yaşamı her şeyden üstün tutan genç nesillerin yetişmesinde başrolü oynayan kişiler şüphesiz öğretmenlerimizdir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyor, eğitim camiamızın temsilcilerine teşekkür ediyorum."

        Çakır, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere memleketin dört bir yanında çalışarak bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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