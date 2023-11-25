Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Van'da Millet Bahçesi'nde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını yapan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti.

Kadına yönelik en büyük şiddetin Gazze'de yaşandığını ifade eden Duran, "Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil vicdanlarımızdır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadelerini kullandı.

- Muş

Muş'ta AK Parti Kadın Kolları başkanlıklarınca, il binasında basın toplantısı düzenlendi.

İnsan Hakları Birimi Başkanı Sema Aslan, kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların gölgesinde açıklama yaptıklarını bildirdi.

Gazze'de her saat 6 çocuğun, 4 kadının öldürüldüğünü ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız."

- Bitlis

Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, evde, çatışmalarda ve her türlü zeminde şiddet uygulayana, şiddete taraf olan zihniyete karşı kadın, erkek omuz omuza mücadele edeceklerini ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istediklerini bildiren Ula, "Çatışmalarda zorla silahlandırma, çatışmaya zorlama, tecavüz ve intihar görünümlü infazlar da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG-PKK gibi terör örgütlerinin uluslararası raporlara giren kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini, infazını bir kez daha kınıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz." diye konuştu.

- Hakkari

Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen kadınlar adına İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, basın açıklamasını okudu.

Ertuş, AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele çok önemli adımların atıldığını vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Ertuş, "AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın-erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.