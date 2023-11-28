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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor

        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" etkinliğinin 4. gününde eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:36
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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
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        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" etkinliğinin 4. gününde eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, kitap günleri etkinliğinin bugüne kadar yaptıkları en güzel faaliyetler arasında yer aldığını söyledi.

        Şehrin inşası ve ihyası için çok güzel işler yaptıklarını anlatan Başkan Asya, şöyle konuştu:

        "Bugün 4. gününü geride bıraktığımız 1. Kitap Günleri'nde birbirinden kıymetli yazarlarımızı sizlerle buluşturmuş olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün de Sıtkı Aslanhan hocamız çocuk yetiştirme adabı, tarzı ve aile olmanın güzellikleri konusunu bizleri aydınlatacak. Hep birlikte müstefit olabileceğimiz bir söyleşi olmasını temenni ediyorum. Kitap günlerimizin, özelde şehrimize genelde ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

        Eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan da kitap fuarlarını çok önemsediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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