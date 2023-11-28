Muş'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
Muş'ta jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile öğrencilere anlattı.
Muş'ta jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile öğrencilere anlattı.
Muş Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri öncülüğünde Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde simülasyon aracı kuruldu.
Trafik güvenliğine yönelik duyarlılığın artırılması ve emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyon aracına 180 öğrenci bindi.
Öğrencilerden Canan Talay, etkinliğin çok faydalı olduğunu belirterek, "Araca binerken biraz korktum. Bundan sonra emniyet kemerini takmadan yola çıkmam. Emniyet kemeri insanları güvence altına alıyor ve hayat kurtarıyor." dedi.
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