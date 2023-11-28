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        Muş'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı

        Muş'ta jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile öğrencilere anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:45
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        Muş'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
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        Muş'ta jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile öğrencilere anlattı.

        Muş Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri öncülüğünde Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde simülasyon aracı kuruldu.

        Trafik güvenliğine yönelik duyarlılığın artırılması ve emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyon aracına 180 öğrenci bindi.

        Öğrencilerden Canan Talay, etkinliğin çok faydalı olduğunu belirterek, "Araca binerken biraz korktum. Bundan sonra emniyet kemerini takmadan yola çıkmam. Emniyet kemeri insanları güvence altına alıyor ve hayat kurtarıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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