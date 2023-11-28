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        Bölge şampiyonu olan Muşlu boksörün hedefi yeni madalyalar kazanmak

        Batman'da düzenlenen boks turnuvasında bölge birincisi olan 18 yaşındaki Taha Yasir Sağlık, Türkiye şampiyonasına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:27
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        Bölge şampiyonu olan Muşlu boksörün hedefi yeni madalyalar kazanmak
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        Batman'da düzenlenen boks turnuvasında bölge birincisi olan 18 yaşındaki Taha Yasir Sağlık, Türkiye şampiyonasına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Özel bir spor işletmesinde boksör antrenörlüğü yapan babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Sağlık, geçen yıl Şeker Spor Kulübü bünyesine alındı.

        Babasının gözetiminde antrenman yapan Sağlık, Türkiye Boks Federasyonunca 17-19 Kasım'da Batman'da düzenlenen "Cumhuriyet'in100. Yılı Boks Turnuvası"nda 54 kiloda bölge şampiyonu oldu.

        Daha önce de Türkiye genelinde dereceler elde eden Sağlık, 3 ay sonra katılacağı Türkiye şampiyonasında da birinci olarak altın madalya kazanmak istiyor.

        Sağlık, babasının boks antrenörü olmasının avantajını yaşadığını söyledi.

        Babasının tecrübelerini kendisine aktardığını anlatan Sağlık, şöyle konuştu:

        "Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettim. 3 ay sonra yapılacak Türkiye şampiyonasında da başarılı olmak için günde 2 saat antrenman yapıyorum. Hedefim ilk Türkiye şampiyonluğumu kazanmak. Avrupa şampiyonalarına katılmayı çok istiyorum. Babam çalışma programımı belirliyor. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor."

        Baba Hikmet Sağlık ise "Taha 7 yaşından bu yana boks yapıyor. Antrenmanlarını benimle yapıyor. Başarılı bir sporcu. Oğlumu önümüzdeki dönemde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlıyorum. İnşallah başarılı olacaktır." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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