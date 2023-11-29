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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:33
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

        HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Muş'ta 2,5 yıldır eylem yaptıklarını ifade eden Koçhan, "Oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolun yol değil. Sen niye onlara hizmet etmeye gittin? Gel devlete hizmet ol. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler, yeter artık. Sen gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter artık analar babalar ağladı. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.

        Naciye Sönmez Yıldız da oğlunun küçük yaşta kaçırıldığını belirterek, "Çocuğumu kandırıp götürdüler. HDP ve PKK bizim kapımızı kapattı, Allah da onların kapısını kapatsın. Zor durumdayız. Osman, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Yolunuz yol değil. Gelin devlete sığının." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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