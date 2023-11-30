Muş'ta "Keloğlan Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muş Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte "Keloğlan Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun ilgi gördü.

Tiyatro sanatçısı Orhan Ay'ın yazıp yönettiği "Keloğlan Korsana Karşı" tiyatro oyununu izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklar ve aileleri, etkinlikten dolayı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve ekibine teşekkür etti.