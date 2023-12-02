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        Ayağı 5 yaşındayken kesildi, sporla hayata tutundu

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 5 yaşındayken elektrik akımına kapılarak yaralanan ve ayağı kesilen 30 yaşındaki Kamuran Bartan, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Başkanı Bedri Korkmaz'ın yönlendirmesiyle başladığı spor sayesinde hayatın içinde kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:12
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        Ayağı 5 yaşındayken kesildi, sporla hayata tutundu
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 5 yaşındayken elektrik akımına kapılarak yaralanan ve ayağı kesilen 30 yaşındaki Kamuran Bartan, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Başkanı Bedri Korkmaz'ın yönlendirmesiyle başladığı spor sayesinde hayatın içinde kalmayı başardı.

        Merkeze bağlı Aydıngün köyünde kopan yüksek gelirim hattının kablosuna basarak yaralanan Bartan'ın sol ayağı kesildi.

        Köyde bastonla 12 yaşına kadar hem çobanlık yapan hem de okuyan Bartan, daha sonra Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı.

        Öğrencilik yıllarında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Başkanı Bedri Korkmaz ile tanışan Bartan, 2008'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda oynamaya başladı.

        Bu sayede özgüveni artan ve sosyal çevresi genişleyen Bartan, Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Engelliler Spor Bölümü'nden mezunu oldu.

        Şimdi evli ve 2 çocuk sahibi olan Bartan, hem Muş Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışıyor hem de Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımının başarısı için ter döküyor.

        Protez bacakla yaşamını sürdüren Bartan, iş çıkışından sonra haftanın belirli günleri Muş Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

        Bartan, AA muhabirine, ailesinin üçünü çocuğu olduğunu anlattı.

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 ay tedavi gördükten sonra ayağının kesildiğini belirten Bartan, şöyle konuştu:

        "Köyde hem okuyordum hem de çobanlık yapıyordum. Bastonla 5'inci sınıfa kadar okudum. Bazen abim, bazen babam sırtında beni okula götürüyordu. Pes etmedim, ilkokulu bitirdikten sonra Serinova beldesinde yatılı okula gittim. O dönem bir dernek aracılığıyla protez ayak taktırdım. 4 yıl boyunca yatılı okuduktan sonra Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandım. Lise birinci sınıftayken Muş BESK Başkanı Bedri Korkmaz'la tanıştım ve yaşadıklarımı anlattım. Bana 'Tekerlekli sandalye basketbol takımına gelir misin?' diye sordu. Ben de 'Benimle dalga mı geçiyorsun, benim ayağım yok, sen basketbol oyna diyorsun' dedim. O gün beni yurttan alarak spor salonuna götürdü. Böylece spora başladım."

        Endişelerinin olmasına rağmen spora başladığını ve 15 yıldır devam ettiğini belirten Bartan, "Lise bittikten sonra Muş Devlet Hastanesi'nde işe başladım. 2015'te evlendim ve 2 yıl sonra çocuğum oldu. 2019'da en büyük hayalim olan üniversite okumak için sınava girdim ve Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Engelliler Spor Bölümü'nü kazandım. Bu bölümden mezun oldum ve atanacağım günü bekliyorum." dedi.

        - "Spor sayesinde ufkum genişledi"

        Bu sporu severek yaptığını ve gücünün yettiğince yapmaya devam edeceğini ifade eden Bartan, şöyle devam etti:

        "İleride benim gibi engelli çocuklara ulaşıp, onların hayallerini de gerçekleştirmek istiyorum. Farklı hayallerim var. Atandıktan sonra köy köy dolaşıp bu sporu yapmak isteyen bedensel engellileri toplayıp genç bir takım kurmak istiyorum. Doğu Anadolu Bölgesi'nde süper ligde oynayan tek takımız. Basketbol sayesinde illeri gezme, insanları tanıma fırsatım oldu. Benden daha ağır engelli olanı gördüm. Bir engellinin de okuyabileceğini, evlenebileceğini, aile kurabileceğini gördüm. Spor sayesinde ufkum genişledi. Önemli olan insanın kafasındaki ve kalbindeki engeli aşmaktır. Hiçbir engelli kardeşim pes etmesin, mücadele etsin. Ben yıllarca mücadele ettim ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bitirdim. Hayalleri olan bir insan hiçbir zaman hayalinden vazgeçmesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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