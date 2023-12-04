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        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi

        Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine malzeme desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:57
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        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi
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        Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine malzeme desteği verildi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, bir gence yakışan en güzel üniformanın spor forması olduğunu söyledi.

        Muş olarak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında geldiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizin bu enerjisini bu potansiyelini çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Bu konudaki en iyi argümanlardan biri de spordur. Bu anlamda devletimiz ilimizi spor tesisleri ile donatmış. Siz yeter ki herhangi bir konuda spor yapmak isteyin. Yeter ki çocuklarımızın bu konudaki kapasitelerinin farkına varalım ve onlara o imkanları sunalım. Bunu başarabilirsek Muş gençliğinin ülkenin dört bir yanında başarıdan başarıya koşar. Şu an özel idare olarak bu konuda bütçemizi yüzde 50 artırdık. Bunun tamamını spor malzemesi olarak siz gençlere dağıtacağız."

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da "Belediye başkanı olduğumda, belediyeciliğin alt ve üst yapı gibi hizmetler olarak biliyordum. Çöpler toplanıyorsa su akıyorsa başarılı bir belediyecilik icra ediliyor demekti. Ancak işin içine girdikten sonra anladık ki belediyecilik spordur, sanattır, sevdadır ve gönüllere dokunmaktır. Hamdolsun gönüllere dokunma işini başardık. Artık bu şehirde fiziki anlamda bir sorun kalmadı. Bizler artık sporun ve sporcunun her zaman yanındayız." dedi.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürü Arif Taşdemir ise Muş'ta bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığını tarafından yapılan bütün tesislerde spor faaliyetlerinin yapıldığını belirtti.

        İlçelerde teşkilatlarını kurduklarını kaydeden Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Sentetik ve kapalı spor sahalarımız mevcut. Mazeretimiz kalmadı. Bize düşen görev, çalışarak tesislerimizi doldurmaktır. Spor ile ilgilenen gençler hasta olmaz, teknoloji ve madde müptelası olmaz. Gençlerimiz gençlik merkezlerimizde sanatsal ve kültürel alanlarda eğitim alırken aynı zamanda da bizim spor tesisimizde de birçok spor branşı icra ediyorlar. İlimizde aktif olarak faaliyet gösteren 20 spor kulübüne eşofman, forma ve top dağıttık."

        Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan'ın da bir konuşma yaptığı programda, 20 spor kulübüne malzemeleri teslim edildi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri, antrenörler, kulüp başkanları, sporcular katıldı.

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