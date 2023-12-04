Muş'ta özel öğrencilerin koro ve halay performansı alkış aldı Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Gönüller" mottosuyla etkinlik düzenlendi.

Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Gönüller" mottosuyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, engellilere duydukları saygı ve sevgiyi paylaşmak, onların yaşamlarına değer katan unsurları vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli bireylerin toplumun en güçlü ve ilham verici üyeleri olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Her biri, sadece yaşadıkları zorluklara karşı değil, aynı zamanda bu zorlukları aşma konusundaki kararlılıklarıyla da öne çıkan bireylerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz değeri artırmak, onların yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmek adına önemli adımlar atmaktayız. Devletimiz, engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli destek ve hizmetleri sunarak, onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Özel bireylerimize yönelik sağlık hizmetlerinden, eğitim olanaklarına, istihdam desteğinden, erişilebilirlik çalışmalarına kadar bir dizi politika ve uygulamayla engellilerimize destek sağlamaktayız."

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, istihdam olanakları genişletilerek ve erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmalarla, engellilerin toplumda aktif rol oynamalarına olanak tanındığını vurgulayan Çakır, "Engelli kardeşlerimize verdiğimiz değer, insan haklarına olan bu saygının bir yansımasıdır. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, sadece bir görev değil, aynı zamanda insanlık değerlerine uygun bir davranıştır. Sonuç olarak, engelli kardeşlerimize gösterdiğimiz değer ve destek, sadece bugün değil, her zaman önemlidir. Birlikte daha kapsayıcı, daha adil ve daha sevgi dolu bir toplum inşa etme arzusuyla, her zaman engelli kardeşlerimizin en yakınında olmaya gayret edeceğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise farklılık gösteren bireylerin farklı özelliklerini tanıyarak, onlara yaşamın her alanında kolaylık sağlamak için hep birlikte çaba sarf ettiklerini belirterek, "Muş'ta özel eğitim alanında 5 resmi okul, 25 özel rehabilitasyon merkezi olmak üzere toplam 30 okulda 39 resmi derslik ve 340 özel derslikte 3 bin 805 öğrenci eğitim görmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından günlerce hazırlık yaparak oluşturdukları koro ile şarkılar seslendiren, halay çeken öğrencilerin performansı izleyenlerden alkış aldı.

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve aileler katıldı.