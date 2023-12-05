Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Asya, yıl içinde yapılan yatırım ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Üst yapı çalışması kapsamında geçen yıl başlatılan ve bu sezonda devam eden Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerinde ara bağlantı yollarını tamamladıklarını belirten Asya, Lise Caddesi'nde dekoratif aydınlatmaların tamamlandığını, Sırrı Aşar Caddesi'nde de aydınlatma çalışmalarını devam ettiğini anlattı.

Şehrin kangren haline gelmiş içme suyu sorununun çözümü konusunda ciddi emekler verdiklerini aktaran Asya, "Yapılan çalışmalar neticesinde suyu şehrimize ulaştırdık. Bugünlerde su alma ünitesinin tahkimatı ve perde betonlar yapıldı. Suyun kesintisiz verilebilmesi için gerekli alt yapılar oluşturuldu. Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz planladığımız gibi ilerliyor. İnşallah gelecek yıl şehrimiz için hayati önem arz eden bu projemiz de bitecek." diye konuştu.

Güzeltepe ve üniversitenin içme suyu isale ile kanalizasyon hatları ve su deposu yapımı için meclisten 30 milyon lira kredi yetkisi aldıklarını bildiren Asya, şunları kaydetti:

"Bunun 20 milyon lirasını söz konusu hizmetlerde kullandık. Geri kalanını iptal ettik. Elektrik borcu belediyeler için ciddi manada bir yüktür. İçme suyumuzun yüzde 80'inden fazlasını enerjiyle temin ediyoruz. GES projemizden elde edeceğimiz tasarrufla tüketimi de asgariye indireceğiz. Elektrik borcu için 50 milyon lira kredi almıştık. Bunun da 25 milyon lirasını kullandık. Geri kalanı kendi imkanlarımızla ödemenin planlamasını yaptık. 970 milyon liralık bütçenin yüzde 100'ünü gerçekleştirmiş bir belediye olarak bunun da yüzde 60'ını yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.