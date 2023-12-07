Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan Muş Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

        Muş Valisi Avni Çakır, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve yönetimini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan Muş Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve yönetimini ziyaret etti.

        Cemiyette kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakır, faaliyetlerle ilgili Özbey'den bilgi aldı.

        Göreve başladığı ilk günden itibaren Muş basınını yakından takip ettiğini ifade eden Vali Çakır, "Gazeteciler, vatandaşın hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Basın mensuplarına çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

        Başkan Özbey, Vali Avni Çakır'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gazetecilerin kentteki proje ve faaliyetlerin duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirttiğini ifade eden Özbey, "Yapmış olduğunuz ziyaretler, gönüllere dokunuşlarınızı takdirle izlemekteyiz. İnşallah ilk günkü heyecanınızla devam ettiğiniz halkla iç içe olan yakınlığınız her daim devam eder. Sizinle Muş'umuza hizmet etmek ve tecrübelerinizden faydalanmak bizler için de son derece önemli bir fırsattır. İlimizi hep birlikte en iyi yere taşımak için çaba harcayacağız." diye konuştu.

        Ziyarette başkan Özbey, Vali Avni Çakır'a yağlı boya resmini hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muş'ta düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erd...
        Muş'ta düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erd...
        Muş'ta Dünya Gönüllüler Günü etkinliği düzenlendi
        Muş'ta Dünya Gönüllüler Günü etkinliği düzenlendi
        Muş'ta çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önünde eylem yapan aile sayısı 46'y...
        Muş'ta çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önünde eylem yapan aile sayısı 46'y...
        "Asrın felaketi"nde görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline te...
        "Asrın felaketi"nde görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline te...
        Muş'ta karla mücadele için yeni iş makineleri alındı
        Muş'ta karla mücadele için yeni iş makineleri alındı
        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı
        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı