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        Muş'ta yolcu otobüsündeki valizde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Muş'ta polislerce durdurulan otobüsteki yolcunun valizinde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:30
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        Muş'ta yolcu otobüsündeki valizde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
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        Muş'ta polislerce durdurulan otobüsteki yolcunun valizinde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Yapılan aramada, bir yolcunun valizinde gümrük kaçağı 100 paket sigara ve 100 elektronik sigara bulundu.

        Yolcu hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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