Devlet desteğiyle Muş'a yapılan tekstil fabrikaları batıya göçü azalttı İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta son yıllarda açılan tekstil fabrikaları, hem gençlerin iş bulma ümidiyle batı illerine göçünü azalttı hem de çalışmak için büyükşehirlere gidenlere memleketlerine dönüp çalışma imkanı sağladı.

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta son yıllarda açılan tekstil fabrikaları, hem gençlerin iş bulma ümidiyle batı illerine göçünü azalttı hem de çalışmak için büyükşehirlere gidenlere memleketlerine dönüp çalışma imkanı sağladı.

Yatırım yapmak isteyenlere verilen teşvik ve yapılan desteklemeler sayesinde tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, Valiliğin girişimleriyle kurulan Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin birçok noktasında 102 atölye ve fabrika, gençler için yeni iş kapısı oldu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerde 6 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği kentte, yıllar önce Muş'ta iş bulamadıkları için batıdaki illere gidenler de geri dönerek memleketlerinde kurulan fabrikalarda çalışmaya başladı.

Muş'ta istihdam alanında en önemli sektörlerden biri haline gelen fabrikalarda üretilenlerin büyük bölümünün yurt dışına gönderilmesiyle ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Muş'un Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu illerin başında geldiğini söyledi.

Genç nüfusun yoğunluğunun istihdamla ilgili konuları gündeme getirdiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Genel asayiş düzeninin iyi seviyeye gelmesiyle bölgemizde de özellikle genç istihdamına yönelik çok ciddi yatırımlar oluşmaya başladı. Özellikle 2015'ten itibaren DAKA koordinasyonunda yapılan çalışmalarda Muş adeta tekstil şehri haline geldi. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muş İl Özel İdaresinin destekleriyle tekstil kentler inşa edildi. Sungu beldemizde ve il merkezinde 2 tekstilkent oluşturuldu. Tekstil konusunda Muş'un ön plana çıkmasıyla tersine göç de başladı. Özellikle İstanbul'da tekstil atölyelerinde çalışan ve çeşitli sebeplerden dolayı bölgemize dönen gençlerimizin sayısı arttı. Bu da bize mutluluk veriyor. Tekstil atölyeleri göçü durdurdu hatta tersine çevirdi."

- "2 yılda hedefimiz 10 bin istihdamı yakalamak"

Yatırımcıların devletin verdiği destekleri bir avantaj olarak gördüğüne vurgu yapan Çakır, şunları kaydetti:

"Yeni tekstil atölyelerinin kurulması için yoğun bir çaba içindeyiz. Şu anda planlamamızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda mevcut kapasiteyi artırarak en az 10 bin kişinin tekstil sektöründe istihdamını sağlamayı hedefliyoruz. Muş'ta 102 tekstil fabrikası ve atölyesi faaliyet gösteriyor. İlimizin özellikle genç nüfus oranının fazla olması tekstil yatırımcılarına fırsat sağlıyor. Yapacağımız ilave tekstil atölyeleriyle bu konudaki sayımızı çok daha üstlere çıkaracağız. 2 yılda hedefimiz 10 bin istihdamı yakalamak."

- "Devletin desteğiyle kurulan fabrikalar, birçok gence iş kapısı oldu"

Tekstil fabrikasında çalışan Ümmügülsüm Eren de geçen yıl iş için İstanbul'a gittiğini belirterek, "Muş'ta iş bulamadığım için ablamla İstanbul'a gittim. Orada kirada kalıyorduk, geçim de zordu. İstanbul'da geçinemediğimiz için tekrar Muş'a geldik. Burada kira yok, ailemizle yaşıyoruz ve ailemize de katkıda bulunuyoruz. Devletin desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları, benim gibi birçok gence iş kapısı oldu." diye konuştu.

Çalışanlardan Vedat Sevinç de Muş'ta iş bulamadığı için 2019'da İstanbul'a gittiğini anlattı.

İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu dile getiren Sevinç, "Devletin desteği ile memleketimize kurulan fabrikalarda çalışmak için geri geldik. İşimiz, evimize ve ailemize yakın. Bir aydır burada çalışıyorum. Artık gurbete gitmek zorunda değilim. Açılan fabrikalar güzel. Birkaç fabrika daha açılırsa gençler diğer illere çalışmaya gitmez." ifadesini kullandı.

Tekstil fabrikası imalat müdürü Eşref Üzüm, "Daha önce memleketimizde böyle imkanlar olmadığı için genç yaşta İstanbul'a çalışmaya gittik. Sonra devlet desteğiyle bu iş imkanları olunca ailemizin yanına döndük. İstanbul'da ailemizden ve akrabalarımızdan uzakta çalışıyorduk. Şimdi Muş'ta iş imkanı var. Artık batıdaki akrabalarımız memlekete gelmeye başladı." diye konuştu.

- "Muş, tekstil fabrikalarıyla canlanmaya başladı"

Kentteki bir tekstil fabrikasının planlama sorumlusu Feyaz Aktaş ise Muşlu gençlerin artık kendi memleketlerinde çalışma imkanı bulduğunu belirtti.

Tekstil fabrikalarıyla kentteki işsizlik oranının düştüğünü dile getiren Aktaş, "Gençlerimiz burada çalışıyor. Son yıllarda yaşanan salgın ve savaş gibi olumsuzluklardan dolayı geçim zorlaştı. Muşlu gençler batıda istedikleri maaşla iş bulamadıkları için memleketlerine yöneldiler. Muş, tekstil fabrikalarıyla canlanmaya başladı. Kentte binlerce genç fabrikalarda istihdam ediliyor. Bu da ülke ve Muş ekonomisine büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.