Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK ve HDP'den çocuğunu istediğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Kar, kış, soğuk dinlemeden geliyoruz. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Ersin, oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön, yolun yol değil. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun, devlete sığının."

Halit Altun ise 2014'te oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Oğlumu İnönü Üniversitesi'nden götürdüler. Çocukların sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Sesimizi duyun ve çocuklarımızı serbest bırakın. HDP ve PKK aynıdır. HDP çocuklarımızı götürdü ve PKK'ya verdi. Çocuklarımızın geleceğine inanıyoruz fakat bırakmıyorlar, engel oluyorlar. Teslim olanları görüyoruz. Yeter bu acıyı bize çektirdiğiniz, Allah sizi kahretsin."