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        Muşlu öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında propolisin antibakteriyel etkisi uzayda test edilecek

        Muş Valisi Avni Çakır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında uzayda yapılacak 13 deney arasında yer alan "Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi"ni hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:54
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        Muşlu öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında propolisin antibakteriyel etkisi uzayda test edilecek
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        Muş Valisi Avni Çakır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında uzayda yapılacak 13 deney arasında yer alan "Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi"ni hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gerçekleştireceği yolculukta uygulayacağı bilimsel deneylerden biri de Muş'ta Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geliştirdiği proje oldu.

        Propolisin mikro yer çekimi ortamında bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılacağı projenin koordinatörü öğretmen Birsen Geçer ve öğrencileri Baver Bedirhan Bingöl, Zeynep Nehir Çamlıca ve Dilşah İmran Avcı, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

        Projeyle ilgili öğrencilerden bilgi alan Çakır, gazetecilere Cumhuriyet'in 100. yılında ilk Türk astronotunun, 9 Ocak'ta uzay seyahatine başlayacağını hatırlattı.

        Bunun Türkiye için gurur verici olduğunu anlatan Çakır, "Üç öğrencimiz tarafından hazırlanan proje, uzay yolcularının uygulayacağı deneyler arasında yer aldı. Arıların ürettiği propolis maddesinin koruyucu özelliği uzayda test edilecek. Türkiye çapında bu projenin birinci olması ve uzaya gidecek projeler arasında yer alması ayrıca gurur verici." dedi.

        Projenin bilim dünyasına katkı sağlayacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Propolisin koruyucu özelliğini biliyoruz. Bunun yer çekiminin daha farklı olduğu ortamda etkisinin nasıl olacağı şeklinde bilimsel araştırma yapılacak. Biz de bu araştırmanın sonucunu merakla bekliyoruz. Çocuklarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Bilim ve Sanat Merkezi, bu ve benzer projelerde inşallah ilerleyen süreçlerde daha iyi yerlere gelecektir. Bu tür projelerin ortaya çıkarılması için yaratılan rekabet ortamı ülke çapında olduğu gibi ilimizde de çocuklarımızın bu anlamda motivasyonunu ciddi bir şekilde artırıyor. Bu konuda dünya çapında da başarı elde etmek gurur verici."

        - "Projemiz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 deneyden birisi oldu"

        İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilerin bir yıldır proje için hazırlık yaptığını dile getirerek, projenin Cumhuriyet'in 100. yılında Muş için gurur verici olduğunu ifade etti.

        Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Birsen Geçer de "Projemiz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 deneyden birisi oldu. Eğitimde astronotun deneyi uygularken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda öğrencilerimizce bilgiler verildi. Deneyimizin kabul edilmesinden sonra öğrencilerim adına çok mutlu oldum çünkü uzaya ilk kez bir Türk astronotun gönderilmesi çok farklı bir şeydi. Çocuklarımız geleceğimize yön verecekler. Bu çalışmanın onların ufkunu açacağını, merak ve araştırma duygularını artıracağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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