Muş'ta kadınlar Gazze'ye destek için bağışta bulundu Muş'ta kadınlar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın ve para bağışında bulundu.

Muş'ta kadınlar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın ve para bağışında bulundu.

HÜDA PAR Muş Kadın Kolları Başkanlığının çağrısı üzerine bazı kadınlar, Umut Kervanı Vakfı Muş Şubesine giderek yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi takılar ile para bağışı yaptı.

Bazı çocuklar da kumbaralarında biriktirdikleri parayı, dernek görevlilerine teslim etti.

Vakıf Şube Başkanı Mustafa Şakar, yaptığı açıklamada, yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak bağışta bulunan kadınlara teşekkür etti.

Gazze'deki annelerin çığlıklarına sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Şakar, "Bütün annelerimizin kendi imkanları dahilinde yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bugün gerçekten bir seferberlik zamanıdır. Annelerimiz ziynet eşyalarını, çocukları ise biriktirdikleri harçlıklarını getirip bağışladı." dedi.

Kadınlardan Sadiye Elitaş ise Gazze'deki Müslümanların yaşadıkları acıdan haberdar olduklarını dile getirerek, "Onlar için yüreğimiz yanıyor ancak elimizden çok şey gelmiyor. Biz kadınlar olarak yapılan çağrıya kayıtsız kalmadık, ziynet eşyalarımızı bağışladık. inşallah yaralarına bir nebze de olsa merhem olur." diye konuştu.

Ayşe Polat da HÜDA PAR'ın çağrısı üzerine Gazze'deki kadınlara destek olmak amacıyla bağışta bulunduğunu söyledi.